Esporte Ariel Mamede coloca o Vila Nova entre favoritos ao título ‘por tradição’ Um dia antes da estreia, técnico do Tigre faz mistério quanto à escalação da equipe e entrega somente goleiro. Fabrício será titular

O técnico Ariel Mamede fez análise dos favoritos ao título do Campeonato Goiano, nesta terça-feira (21). Para o treinador do Vila Nova, o Tigre não pode ser desconsiderado na competição, já que é um dos times de tradição no Estadual. No entanto, foi realista ao admitir que os recursos de Goiás e Atlético colocam os rivais em situações melhores. “Existem vários pontos...