Esporte Ariel Mamede celebra retorno ao Jaraguá e diz que clube deve sonhar alto Gavião da Serra lidera a fase de classificação do Goianão 2020, mas mudou sua comissão técnica após primeira derrota. Treinador comandou equipe no acesso à elite estadual

A volta de Ariel Mamede ao Jaraguá está sendo de muito trabalho, mas ele teve boa recepção desde segunda-feira (24) quando assinou contrato com o líder do Estadual. Após passagem de oito jogos pelo Vila Nova, o treinador de 30 anos retornou ao Gavião da Serra, na qual foi campeão da 2ª Divisão do Campeonato Goiano em 2019. “Fui muito bem recebido pela população, torcida, pelo grupo de ...