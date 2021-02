Esporte Ariel Holan é o novo técnico do Santos e acerta vínculo até 2023 Cuca se despediu do elenco do Peixe ontem, logo após o empate em 1 a 1 com o Fluminense

O Santos oficializou a contratação do técnico Ariel Holan, substituto de Cuca, na manhã desta segunda-feira (22). O argentino terá vínculo até final de dezembro de 2023. Por meio do Twitter, o clube marcou o nome do técnico entre a frase "a hora que eu souber eu lanço aqui, ok?" "Estou muito feliz em dirigir o Santos, um clube com tantos craques como Pelé e Neym...