Esporte Argentino e paraguaio são regularizados no Vila Nova Emanuel Biancucchi e Richard Salinas tiveram nomes publicados no Bid da CBF, nesta quinta-feira (20), e estão à disposição do técnico Ariel Mamede. Jogadores serão apresentados

Dois estrangeiros foram regularizados no Vila Nova e se encontram à disposição do técnico Ariel Mamede. O meia argentino Emanuel Biancucchi e o atacante paraguaio Richard Salinas tiveram nomes publicados no Bid da CBF nesta quinta-feira (20). As apresentações dos jogadores serão feitas ainda nesta quinta-feira (20). Com a contratação deles, o Vila Nova chega a 23 n...