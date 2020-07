Esporte Argentino do Goiás sobre pandemia em sua cidade: ‘zero casos e família está bem’ Jogador de 27 anos falou que está tranquilo em relação à família, mas se preocupa com os colegas de profissão que vivem problemas em Buenos Aires

Em seu primeiro ano no futebol brasileiro, o atacante Daniel “Keko” Villalva encarou mais tempo sem atuar do que dentro de campo, por causa da pandemia do novo coronavírus e a paralisação do futebol, que já dura quase quatro meses. No período sem jogos e de isolamento social, o jogador permaneceu em Goiânia e não visitou a cidade natal, o povoado de Caá Cati, na província d...