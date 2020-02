Esporte Argentino do Goiás quer vencer Rubra para ganhar confiança no mata-mata sul-americano Keko Villalva não se preocupa com a condição do gramado do Estádio Olímpico. "Temos de nos preocupar apenas em fazer bons jogos e ganhar, estando o campo bom ou ruim"

Um dos quatro estrangeiros do Goiás na temporada, o atacante argentino Daniel Keko Villalva quer que o Goiás convença sua torcida no jogo de sábado (22), contra a Anapolina, para ter um ambiente melhor diante do Sol de América, na terça-feira (25), quando faz jogo decisivo contra o clube paraguaio pela Copa Sul-Americana. No mata-mata continental, Keko acredita que o ...