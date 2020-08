Esporte Argentino Cano marca dois, e Vasco derrota São Paulo no Brasileiro Com o resultado, o Vasco mantém 100% de aproveitamento em duas partidas disputadas até aqui

Pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco venceu o São Paulo por 2 a 1, neste domingo (16), no estádio São Januário, no Rio de Janeiro. O argentino Cano marcou duas vezes na segunda etapa, chegou a seu 11º gol na temporada (mais de 2/3 de todos os 16 gols do time no ano) e deu a vitória à equipe da casa. Nos acréscimos, o árbitro ainda marcou um p...