Esporte Argentina vive tensão antes de duelo no Mineirão Argentina encara o Paraguai, nesta quarta-feira (19), em Belo Horizonte para espantar ameaça de queda precoce

Em um clima tenso em Belo Horizonte, a Argentina entra em campo para enfrentar o Paraguai nesta quarta-feira (19), às 21h30, no Mineirão, em Belo Horizonte, onde jogará para se redimir da derrota por 2 a 0 sofrida diante da Colômbia, no sábado, na Fonte Nova, em Salvador, em sua estreia na Copa América. Na lanterna do Grupo B da competição, que tem os colombianos...