Esporte Argentina vence Venezuela e enfrenta Brasil na semifinal Lautaro Martínez e Giovani Lo Celso marcaram para vitória dos argentinos

No retorno de Lionel Messi ao Maracanã, a Argentina não conseguiu fazer uma grande partida nesta sexta-feira e chegou a sofrer pressão da Venezuela no segundo tempo. Mesmo assim, foi efetiva nas poucas chances que criou, fez 2 a 0 e se classificou para a semifinal da Copa América. Na próxima terça, a equipe de Lionel Scaloni irá medir força com o Brasil no Mineirão p...