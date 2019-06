Esporte Argentina vence Catar, avança em segundo na Copa América e encara a Venezuela Lautaro Martínez e Agüero marcaram os gols da vitória argentina. Duelo diante dos venezuelanos será disputado no Maracanã, na próxima sexta-feira (28)

A Argentina está classificada às quartas de final da Copa América. Com gols de Lautaro Martínez, após falha da defesa adversária, e de Agüero, após desperdiçar várias oportunidades, a equipe superou o Catar por 2 a 0, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela rodada final do Grupo B. Combinado com o triunfo da Colômbia por 1 a 0 sobre o Paraguai, a Argentina se classifi...