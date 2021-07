Esporte Argentina vence a Colômbia nos pênaltis e fará final da Copa América com o Brasil Decisão será disputada no Maracanã, sábado (10), a partir das 21 horas e marca encontro entre Neymar x Messi

Depois de 14 anos, Brasil e Argentina vão voltar a decidir uma edição da Copa América. A confirmação do confronto ocorreu depois que a seleção albiceleste venceu a semifinal contra a Colômbia, nesta terça-feira (6), por 3 a 2 nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar. O resultado garantiu classificação dos hermanos à final do torneio sul-americano. O duelo decisiv...