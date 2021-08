Esporte Argentina terá Messi e Dybala contra Brasil nas Eliminatórias Atuais campeões da Copa América vão enfrentar Venezuela, Brasil e Bolívia em setembro, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022

A seleção da Argentina anunciou, nesta segunda-feira (23), a lista dos convocados para os três próximos jogos do país nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, diante de Venezuela, Brasil e Bolívia. O grande destaque vai para o retorno de Paulo Dybala, que ficou fora da lista na última edição da Copa América. Lionel Messi, agora jogador do PSG, também está relaci...