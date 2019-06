Esporte Argentina joga pressionada para evitar vexame Argentinos enfrentam Catar, em Porto Alegre, em busca da classificação às quartas de final

Com muita pressão sobre seus ombros, a seleção argentina enfrenta o Catar neste domingo, às 16 horas, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O time liderado pelo astro Lionel Messi, do Barcelona, precisa da vitória para evitar o vexame da eliminação ainda na primeira fase, algo que não acontece desde 1983, na Copa América. Um duelo de invictos, mas com seleções sob ...