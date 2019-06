Esporte Argentina frustra torcida e fãs de Lionel Messi na chegada a Belo Horizonte A vinda da Argentina paralisou a região ao redor do hotel da equipe. Um forte esquema de segurança bloqueou as ruas. Os jogadores acessaram o local por uma entrada secundária

A seleção da Argentina já está em Belo Horizonte para o jogo contra o Brasil, nesta terça-feira (2 de julho), no estádio do Mineirão, pela semifinal da Copa América. A equipe desembarcou na capital mineira por volta das 15h30 deste domingo (30) e já se dirigiu à concentração, no bairro da Savassi, onde frustrou cerca de 300 pessoas que esperavam a chegada do ônibus e...