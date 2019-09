Esporte Argentina e Espanha vencem e duelam na final do Mundial de Basquete na China Decisão será no domingo (15), às 9 horas (horário de Brasília), em Pequim. Austrália e França fazem a decisão de 3º lugar

Com grandes atuações de seus maiores astros, Argentina e Espanha estão na final do Mundial de Basquete Masculino, que está sendo realizado na China. Na rodada dupla das semifinais disputada na Wukesong Sport Arena, nesta sexta-feira, os torcedores viram primeiro o pivô Marc Gasol liderar os espanhóis com 33 pontos na vitória sobre a Austrália por 95 a 88, após duas p...