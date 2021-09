Esporte Argentina desiste de amistosos contra a seleção brasileira feminina Associação argentina alegou dificuldades com logística para as viagens, por isso optou em desistir dos confrontos

A Associação de Futebol da Argentina emitiu um comunicado hoje (2), para anunciar que não jogará os amistosos marcados contra a seleção brasileira em setembro. Em justificativa, a AFA alegou dificuldades com a pandemia e logística para as viagens, por isso optou em desistir dos confrontos. "As várias restrições aplicadas aos voos da Argentina devido à pandemia, somada...