Esporte Argentina decreta três dias de luto pela morte de Maradona Alberto Fernández e vice Cristina Kirchner contavam com apoio de ex-jogador

O presidente argentino Alberto Fernández decretou três dias de luto no país logo após ser confirmada a morte do ex-jogador Diego Armando Maradona, nesta quarta-feira (25). Fernández também postou uma foto dos dois abraçados e a mensagem: "Você nos levou ao mais alto do mundo. Você nos fez imensamente felizes. Você foi o maior de todos. Obrigada por ter existi...