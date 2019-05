Esporte Argentina confirma Messi e Agüero na Copa América; Icardi e Kannemann ficam fora O técnico Lionel Scaloni cortou dez nomes da lista prévia de 32 atletas anunciados na semana passada

Com as presenças confirmadas de Lionel Messi e Sergio Agüero, mas sem Mauro Icardi para o ataque e gremista Walter Kannemann para o setor defensivo, a Argentina anunciou oficialmente nesta terça-feira a lista final de 23 convocados para a Copa América, que será realizada no Brasil entre os dias 14 de junho e 7 de junho. O técnico Lionel Scaloni cortou dez nomes d...