Esporte Argentina chora a perda de seu ídolo Diego Maradona Morte do ex-jogador foi confirmada no início da tarde desta quarta-feira (25). El Pibe morreu aos 60 anos

Expectativa, incredulidade e cabeças baixas. Assim estavam os fãs de Maradona que se aglomeravam diante da porta do condomínio no departamento de Tigre, onde o ex-jogador estava morando desde que recebeu alta após a operação realizada para retirar um hematoma no cérebro. Sua morte foi confirmada no início da tarde desta quarta-feira (25) por seu advogado, após o...