Esporte Argentina atropela México nos EUA com 3 de Lautaro Martínez e 4 gols no 1º tempo Sem Messi, seleção argentina vence com facilidade mexicanos nos Estados Unidos

Mesmo sem contar com Lionel Messi e várias outras estrelas da sua seleção, a Argentina atropelou o México em amistoso encerrado no início da madrugada desta quarta-feira (no horário de Brasília), em San Antonio, nos Estados Unidos. Com três gols de Lautaro Martínez e outro de Leandro Paredes, todos marcados no primeiro tempo, a equipe dirigida por Lionel Scaloni aplicou u...