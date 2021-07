Esporte Argentina é campeã da Copa América ao bater o Brasil e volta a ganhar título após 28 anos Não deu para o Brasil no Maracanã. Argentina vence por 1 a 0, mesmo em dia sem inspiração de Messi, acaba com jejum de títulos e chega à 15ª conquista da competição continental

A Argentina é campeã da Copa América 2021 ao vencer o Brasil na noite deste sábado (10), no Maracanã, por 1 a 0. É o 15º título continental da albicceleste e o primeiro de Lionel Messi com a seleção principal de seu país. No duelo particular entre Neymar e Messi, o brasileiro foi o melhor da seleção de Tite em campo, mas não conseguiu levar o time à vitória. Já o argentino p...