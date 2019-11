Esporte Argel Fucks troca o CSA pelo Ceará na reta final do Campeonato Brasileiro O vínculo com a nova equipe vai até o final de 2020

O técnico Argel Fucks vai trocar de clube na reta final do Campeonato Brasileiro. Enquanto os jogadores ainda comemoravam a vitória do CSA sobre o Cruzeiro no Mineirão, em jogo válido pela 35.ª rodada, o treinador confirmou um acordo para assumir o Ceará, que está na 16.ª posição, uma acima da zona de rebaixamento. O vínculo com a nova equipe vai até o final de 2020. ...