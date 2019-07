Esporte Argélia derrota Senegal e fatura Copa Africana de Nações pela 2ª vez O único gol do jogo foi marcado por Baghdad Bounedjah, aos 2 minutos do primeiro tempo

A seleção da Argélia conquistou o segundo título da Copa Africana de Nações, nesta sexta-feira, ao derrotar o Senegal, por 1 a 0, no estádio Internacional do Cairo, no Egito. É o segundo troféu argelino, repetindo o feito de 1990. Os senegaleses somaram o segundo vice-campeonato, o primeiro foi em 2002. O único gol do jogo foi marcado por Baghdad Bounedjah, aos 2 minut...