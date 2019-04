Esporte Arena palmeirense é pichada em protestos contra Leila Pereira, Borja e organizada Os torcedores escreveram os dizeres "elenco pipoqueiro" e "muito $ (dinheiro), pouca obrigação". Também houve pichação dizendo "fora, Borja"

A Arena do Palmeiras amanheceu nesta quarta-feira (10) com pichações que continham protestos contra o elenco do time, em especial o atacante Miguel Borja, contra Leila Pereira, presidente da patrocinadora do clube, e contra a torcida organizada Mancha Alviverde. No último domingo, o Palmeiras foi eliminado pelo São Paulo na semifinal do Campeonato Paulista, após o empa...