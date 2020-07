Esporte Arena Corinthians amanhece pichada e clube registra boletim de ocorrência O gramado foi pichado com a inscrição "8 x 0", uma alusão à vitória do alviverde pelo Campeonato Paulista de 1933 maior goleada na história do clássico entre Corinthians e Palmeiras

No dia em que recebe o clássico diante do Palmeiras, a Arena Corinthians amanheceu pichada nesta quarta-feira (22). A diretoria do time alvinegro registou boletim de ocorrência e acusa torcedores palmeirenses pelo vandalismo. Corinthians e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, na volta do Campeonato Paulista. A competição estava suspensa desde o dia 16 d...