Esporte Arbitragem de Goiás x São Paulo testa VAR em jogo-treino na reabertura do Serra Dourada Praça esportiva, que passou por reformas financiadas pelo esmeraldino, receberá partida válida pela 2ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (1°), às 21h30. Será a primeira vez que o recurso tecnológico será utilizado no estádio

Uma partida amistosa entre as categorias sub-15 e sub-20 do Goiás marcou a reabertura do Estádio Serra Dourada, em Goiânia, na tarde desta terça-feira (30). O clube esmeraldino, que receberá às 21h30 desta quarta-feira (1°) o São Paulo no local, pela 2ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, foi o responsável por financiar uma reforma na praça esportiva pública, q...