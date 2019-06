Esporte Arão vê Flamengo com chances de título no Brasileirão e elogia Jorge Jesus Jogador acredita que líder Palmeiras ainda sofrerá oscilação na tabela de classificação

Após oito rodadas do Campeonato Brasileiro, o Flamengo ocupa a quinta colocação com 14 pontos. Está cinco atrás do líder Palmeiras, que pode ser oito caso o time paulista confirme a vitória sobre o Botafogo em um julgamento no STJD. Mesmo com essa distância, tem gente no clube carioca que ainda acredita em uma virada na tabela de classificação. É o caso do volante William A...