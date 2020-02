Esporte Arábia Saudita oferece RS$ 2,3 bilhões para sediar a próxima luta de Tyson Fury Britânico pode defender o cinturão do Conselho Mundial de Boxe diante do norte-americano Deontay Wilder ou frente ao compatriota Anthony Joshua

Quatro membros da família real da Arábia Saudita assistiram ao duelo entre Tyson e Deontay Wilder, sábado, em Las Vegas, e ficaram entusiasmados com a vitória do britânico. Com isso, os sauditas ofereceram 400 milhões de libras (R$ 2,3 bilhões) para ser sede da próxima luta do atual campeão mundial dos pesados do Conselho Mundial de Boxe. Os árabes aceitam Fury x Wilder I...