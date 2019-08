Esporte Aproveitamento de 39% após a Copa América desafia Felipão a reerguer o Palmeiras

O Palmeiras tentará nos próximos dias desvendar o maior mistério sobre o time nesta temporada. Eliminado da Copa Libertadores e da Copa do Brasil nas últimas semanas, o clube vai em busca de explicações sobre como tinha 79% de aproveitamento de pontos no ano antes da parada para a Copa América, em junho, e passou a ter depois do torneio um rendimento bem pior, de apenas 3...