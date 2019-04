Esporte Apresentados, Valdívia e Marcos Junior são regularizados e podem estrear no Vasco Time cruzmaltino recebe o Atlético-MG pela 2ª rodada da Série A do Brasileiro. Duelo será disputado em São Januário, a partir das 21h30

Na véspera do seu segundo compromisso no Campeonato Brasileiro, o duelo com o Atlético Mineiro, em São Januário, a diretoria do Vasco apresentou mais dois reforços para a sequência da temporada: o meia-atacante Valdívia e o volante Marcos Junior. Como estão regularizados e já vinham treinando, já estão à disposição do técnico interino Marcos Valadares para o compromisso d...