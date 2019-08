Esporte Apresentados, Tinga e Julián Benítez exaltam torcida e se dizem motivados Jogadores acertaram com o Vila Nova até o final da temporada, já treinam com a equipe, mas aguardam regularização para jogarem

A quarta-feira (21), após derrota para o Sport, foi movimentada no Vila Nova. Dois jogadores acertaram rescisões e deixaram o clube colorado, o atacante Bruno Mezenga teve luxação no cotovelo direito constatada e novos atletas foram apresentados: o volante Tinga e o atacante Julián Benítez. “Estou muito feliz e motivado. As coisas vão acontecer e principalmente o Vila Nova vai estar no lugar que ...