Esporte Apresentado, Oswaldo promete dedicação ao Flu: 'Vou trabalhar como sempre fiz' Sucessor de Fernando Diniz, demitido há uma semana, Oswaldo de Oliveira, de 68 anos, inicia a sua terceira passagem pelo Fluminense - a primeira foi de 2001 a 2002 e a segunda em 2006

O trabalho em campo no Fluminense começou no domingo com o primeiro treinamento no CT Pedro Antônio, no Rio de Janeiro, já com vistas ao jogo decisivo contra o Corinthians, nesta quinta-feira, no estádio do Maracanã, pela rodada de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. Nesta segunda-feira, depois de comandar a sua segunda atividade, o técnico Oswaldo de O...