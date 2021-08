O volante Moacir foi apresentado nesta sexta-feira (6), no Vila Nova, e se colocou à disposição para estrear. Regularizado desde 26 de julho e com contrato válido até o final do ano, o jogador de 35 anos retorna ao Tigre depois de 33 jogos, na primeira passagem, em 2018, e espera retribuir em campo a expectativa que foi criada em seu retorno ao clube vilanovense.

“A estrutura física melhorou comparado com 2018, mas a alegria no clube é a mesma, por isso me identifico muito aqui. Não tive um bom começo de ano (no Criciúma), mas a alegria que existe aqui supre qualquer dificuldade. Por isso minha identificação com o clube. Espero contribuir com a expectativa”, contou Moacir, em sua apresentação.

O jogador frisou que vai se entregar de “corpo e alma” para recuperar o bom futebol. Depois de deixar o Vila Nova em 2018, para jogar no rival Atlético-GO, o volante passou por CRB e Criciúma. Nos três clubes, após passagem no Tigre, conviveu com lesões e problemas extracampo que atrapalharam o rendimento de Moacir.

“Eu já passei por momentos difíceis. Minha esposa (superou câncer) em 2019, em 2014 eu tive problema cardíaco. O momento agora não coloco como difícil, é atípico. Estava em um clube que eu perdi o espaço, meu último jogo foi em 9 de junho. Acontece na vida de vários jogadores, mas vou brigar pelo meu espaço. Quem me conhece sabe que me entrego de corpo e alma. Futebol ele nos proporciona alegria, eu sou o mesmo Moacir de 2108 com vontade de trabalho e quero mostrar o que todos esperam”, salientou o jogador colorado.

Moacir treina no Vila Nova há mais de duas semanas e explicou que o que falta para ele é ritmo de jogo. “Estava um pouco abaixo pelos dias que passei sem treinar, mas no momento estou bem e o que falta é ritmo de jogo. O que dá ritmo ao jogador são os jogos, por mais que se prepare fisicamente. Não tem muito tempo para se adaptar, vai ser na raça e vontade. Estou à disposição do professor para poder ajudar. Espero ajudar o máximo possível. A imagem que deixei aqui é o Moacir de 2018, o de 2019 com acesso no Atlético. Espero ser ainda melhor do que foram nesses dois anos”, completou o volante vilanovense.

Moacir também foi questionado sobre sua saída do Atlético-GO, em 2020. Na ocasião, assinou com o CRB depois do retorno do futebol em meio à pandemia da Covid-19. Pelo Dragão, o volante sofreu com lesões na reta final de sua passagem e perdeu espaço na equipe.

“Futebol é dinâmico demais, quem me acompanha sabe da lesão que tive no tornozelo. Com (o início) a pandemia fiquei praticamente cinco meses sem jogar. A gente perde espaço rápido, futebol tem memória curta. No Brasil existe esse preconceito que o jogador passou dos 30 é considerado velho, então você tem de estar sempre apto para jogar, sempre com ritmo de jogo e jogando. Foi o que aconteceu, na ocasião o (Vagner) Mancini optou por me utilizar como lateral, mas para a diretoria eu era volante. A gente tenta mostrar o melhor, mas existem outras ocasiões e naquela em comum acordo achamos melhor ir para o CRB”, explicou Moacir.

Com Moacir entre os relacionados, o Vila Nova encara o Sampaio Corrêa, neste sábado (7). O duelo válido pela 16ª rodada da Série B será disputado no OBA, a partir das 21h30.