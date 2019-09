Esporte Apresentado no Vila Nova, Diego Rosa elogia elenco e crê em reação: ‘Não tem nada perdido’ Atacante de 30 anos assinou com o Tigre até o final da temporada e, regularizado, pode estrear diante do CRB

O atacante Diego Rosa foi apresentado no Vila Nova nesta sexta-feira (20). O jogador de 30 anos elogiou seus novos companheiros e disse que a equipe colorada têm jogadores com potencial para tirar o time da parte debaixo da tabela da Série B. Regularizado e com contrato até o final da temporada, o atleta pode enfrentar o CRB, um dos seus ex-clubes, na próxima terça-feira (...