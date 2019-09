Esporte Apresentado no Palmeiras, Mano minimiza rejeição e promete jogo bonito do time Técnico tem contrato até dezembro de 2021 e será o substituto de Luiz Felipe Scolari

O novo técnico do Palmeiras, Mano Menezes, foi apresentado nesta quinta-feira (5) no clube com o discurso de futebol ofensivo e de luta contra a rejeição da torcida. Com contrato até dezembro de 2021, o substituto de Luiz Felipe Scolari vai estrear neste sábado contra o Goiás, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, pelo Campeonato Brasileiro. Na primeira entrevista coletiva n...