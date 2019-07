Esporte Apresentado no Fluminense, Wellington Nem diz que voltou em busca de 'alegria' Wellington Nem saiu do Fluminense em 2013 em alta, depois de ter sido fundamental na conquista do Campeonato Brasileiro no ano anterior e de ter aparecido bem em 2011, quando foi emprestado ao Figueirense

As primeiras palavras do atacante Wellington Nem em sua apresentação no Fluminense nesta sexta-feira, no CT Pedro Antônio, no Rio de Janeiro, foram carregadas de amor e carinho. O jogador, que retorna ao clube que o revelou depois de seis anos, revelou ter chorado quando saiu e se declarou ao time carioca, dizendo que voltou em busca em busca de alegria. Sorride...