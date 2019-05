Esporte Apresentado no Corinthians, Matheus Jesus rechaça comparação com Paulinho

O volante Matheus Jesus foi apresentado no Corinthians nesta quinta-feira. Recém-contratado pelo clube, ele tentou rechaçar, na sua primeira entrevista coletiva, a comparação com Paulinho, que teve passagem marcante pelo clube, e a quem o técnico Fábio Carille se referiu ao comentar a chegada do jogador, que estava no Oeste. "Acho que não pareço tanto com ele. O ...