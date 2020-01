Esporte Apresentado, Michael diz que sonha em ser campeão pelo Flamengo Ex-Goiás, jogador de 23 anos concedeu entrevista coletiva e vestiu a camisa rubro-negra pela primeira vez

Após ser oficializado como reforço, Michael concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira (21) e vestiu pela primeira vez a camisa de jogo do Flamengo. O atacante de 23 anos foi vendido pelo Goiás no último dia 10 e disse que sonha em ser campeão pelo time carioca, que conquistou em 2019 a Libertadores e o Brasileirão que o ex-esmeraldino foi eleito a revelação do campeonato. “Tudo é possível para quem acredita. A chance de sucesso é maior. Nós te...