Esporte Apresentado, Luxemburgo promete resgatar autoestima do Vasco e evita falar do Fla Treinador de 67 anos estava sem trabalho desde outubro de 2017 e promete resgatar o time carioca do péssimo momento na temporada

Sem trabalhar desde outubro de 2017, quando foi demitido do Sport, Vanderlei Luxemburgo foi apresentado nesta quarta-feira (8) como novo técnico do Vasco. E, na entrevista coletiva, o treinador, de 67 anos, destacou o seu prazer de voltar a dirigir um clube no futebol nacional, prometendo resgatar o time carioca, em péssimo momento. Seu contrato será válido até o fim d...