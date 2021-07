Esporte Apresentado, lateral valoriza semana cheia no Vila Nova Lucas Mazetti, que assinou até o final da temporada, estreou pelo time colorado no empate sem gols com o Cruzeiro

O Vila Nova apresentou nesta terça-feira (27) o lateral direito Lucas Mazetti, que foi titular no empate sem gols com o Cruzeiro na última rodada da Série B. O jogador assinou contrato até o final desta temporada, por meio de empréstimo junto ao Internacional. O atleta acredita que essa semana, cheia até a próxima rodada do campeonato, será importante para ajustes na ...