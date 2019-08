Esporte Apresentado, Juanfran promete: 'Vou deixar minha vida pela torcida do São Paulo'

Em suas primeiras declarações como jogador do São Paulo, nesta sexta-feira, em entrevista coletiva realizada no estádio do Morumbi, o lateral-direito Juanfran fez uma promessa à torcida: vai deixar sua vida em campo. O espanhol falou que os torcedores são-paulinos agora são sua família. Ex-Atlético de Madrid, ele assinou com o clube até o fim de 2020. "Estou muit...