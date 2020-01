Esporte Apresentado, Júlio César vê Atlético-GO como favorito ao título do Goianão Atacante retorna ao Dragão após boa passagem em 2018. Para o jogador, por ser o atual campeão goiano, o clube rubro-negro possui mais responsabilidade para nova conquista

Oficialmente apresentado como jogador do Atlético-GO, o atacante Júlio César definiu como “normal” o fato do Dragão ser considerado como favorito ao título do Campeonato Goiano, que terá início para o time rubro-negro a partir do dia 23, contra o Grêmio Anápolis, fora de casa. “O Atlético é o atual campeão, o favoritismo é normal por isso. A responsabilidade será grande ...