Esporte Apresentado, Hudson exalta chance no Fluminense e celebra parceria com Henrique Em busca de espaço no seu novo clube, volante assegurou que possui estilo que se encaixa ao estilo dos meio-campistas modernos, com forte marcação, mas também qualidade na saída de jogo

Um dos reforços do Fluminense para a temporada 2020, Hudson foi apresentado nesta sexta-feira, tendo recebido a camisa de número 25 das mãos do presidente Mario Bittencourt. No CT Carlos Castilho, garantiu que não titubeou quando recebeu a proposta para trocar o São Paulo pelo clube carioca. "É uma oportunidade em um grande clube. Participar de um projeto com pessoas...