Apresentado, goleiro espera manter números defensivos no Vila Nova

Recém-contratado e já com estreia em campo, o goleiro Marcão foi apresentado oficialmente no Vila Nova, nesta quinta-feira (19), e espera dar sequência aos bons números defensivos do time colorado. Mesmo vazado três vezes nos últimos dois jogos, o Tigre segue com a melhor defesa da Série C, com nove gols sofridos em 15 partidas. “Nosso trabalho é de blindar ali ...