Esporte Apresentado, Finazzi diz que Goiânia terá de "errar pouco" Na primeira experiência como técnico, ex-atacante de 40 anos fará estreia no clássico contra o Vila Nova. Tempo de contrato ainda não definido

Poucas horas após o anúncio oficial, Finazzi foi apresentado como técnico do Goiânia por Ebrahim Arantes, presidente do Conselho Deliberativo, na tarde desta terça-feira (4), na Vila Olímpica, e falou sobre o que pretende fazer para mudar a situação do Galo no Campeonato Goiano - o time é o 11° colocado, com 1 ponto e está na zona de rebaixamento. "Errar pouco. ...