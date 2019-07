Esporte Apresentado, Filipe Luís pensa grande no Flamengo: 'Tem que estar em 1º lugar' Lateral, que já está regularizado no BID, foi apresentado nesta sexta-feira no CT do Ninho do Urubu

O lateral-esquerdo Filipe Luís foi apresentado nesta sexta-feira no Flamengo, no CT do Ninho do Urubu, e já chegou pensando grande. O jogador de 33 anos, depois de 14 temporadas na Europa - sendo as últimas quatro no Atlético de Madrid, da Espanha -, recebeu a camisa 16 rubro-negra e comentou que voltou ao Brasil para fazer história em seu novo clube. "Foram conver...