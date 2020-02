Esporte Apresentado, Autuori diz ter quebrado promessa por gratidão ao Botafogo Autuori vinha evitando trabalhar como técnico em clubes brasileiros nos últimos anos, tanto que a última vez em que exerceu a função no País foi em 2017

De volta ao Botafogo para a sua quarta passagem como treinador, Paulo Autuori foi apresentado nesta quinta-feira, em entrevista coletiva no Engenhão. E explicou que a sua relação de carinho com o clube carioca o levou a quebrar a promessa de não trabalhar mais como técnico no futebol brasileiro. "Abri mão daquilo que defini pra minha carreira no Brasil porque é o ...