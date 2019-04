Esporte Apresentado, Éder Luís nega comparação com Thiago Ribeiro no Guarani

O Guarani apresentou nesta terça-feira o reforço mais badalado da equipe para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. Após o rebaixamento com o São Bento no Campeonato Paulista, o atacante Éder Luís chega ao time com a ambição de dar a volta por cima na temporada 2019. Ele, inclusive, negou qualquer comparação com Thiago Ribeiro, veterano que deixou a equipe p...