Esporte Aposta do Inter para 2020, campeão mundial sub-17 renova contrato até 2023 Jogador está ligado ao Inter desde 2011, quando tinha apenas nove anos. Ele foi um dos destaques da seleção brasileira na conquista do título do Mundial Sub-17 em 2019

O meia-atacante João Peglow deverá ser uma das principais apostas do internacional para a temporada 2020. Nesta quarta-feira (1º), a diretoria do clube gaúcho anunciou a renovação do contrato até o fim de 2023 com a promessa, que vai compor o elenco principal neste ano. Peglow está ligado ao Inter desde 2011, quando tinha apenas nove anos e chegou ao clube para ...