Esporte Aposta, atacante deixa Atlético após quatro partidas Pedrinho antecipou rescisão com o rubro-negro em acerto pouco antes do fim do contrato entre as partes, de três meses

Enquanto o Atlético decidia o título do Estadual, com o Goiás, o atacante Pedrinho acertou contrato curto, de três meses, para a Série B do Brasileiro. A intenção era observá-lo nos jogos da competição para, então, avaliar se era interessante a renovação do vínculo. Pedrinho, de 24 anos, jogou quatro vezes - geralmente, entrava no segundo tempo -, não fez gol e, no t...